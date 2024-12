La Russa, sui Referendum valutare quorum al 40% + uno

"Ritengo che la democrazia diretta sia la cosa migliore. Vista la percentuale di votanti nell'ultima elezione, sul Referendum sarebbe da studiare se ritenere la soglia del 50% più uno dei votanti un po' troppo alta. La mia valutazione è che anche il Referendum si possa ritenere valido se va a votare un elettore in più del 40%. Lo dico senza invadere campi che non sono i miei". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione del tradizionale scambio di auguri di fine anno con la Stampa parlamentare.