14 ott 2025
La Russa, IA è rivoluzione, ma va maneggiata con cura

Guardare al futuro con responsabilità

Per favorire lo sviluppo della ricerca in Italia occorre "guardare al futuro con responsabilità e lungimiranza, cooperando a ogni livello, pubblico e privato", in particolare pensando "al ruolo rivoluzionario che può avere l'applicazione delle nuove tecnologie al mondo della ricerca medico scientifica, a partire da quelle legate all'intelligenza artificiale, che pure va maneggiata con cura". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, aprendo nella sala Koch di Palazzo Madama gli Stati generali della ricerca medico-scientifica.

