La Russa e Fontana ringraziano la Polizia nel 173° anniversario a Roma

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ringraziano la Polizia in occasione del 173° anniversario della fondazione, ricordando il lavoro svolto per tutelare la sicurezza dei cittadini. Entrambi partecipano alla cerimonia in piazza del Popolo a Roma, dove è giunta anche la premier Giorgia Meloni e dove sono presenti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani.

"Desidero rivolgere la mia sincera gratitudine alle donne e agli uomini - afferma La Russa - che ogni giorno operano con professionalità, coraggio e orgoglio per proteggere la sicurezza dei cittadini e della nostra nazione. A coloro che hanno sacrificato la vita nel compiere il proprio dovere, giunga il più profondo e deferente omaggio mio personale e del Senato della Repubblica".

Fontana esprime un "sentito ringraziamento agli uomini e alle donne che, ogni giorno, con professionalità e coraggio, sono impegnati a tutelare la sicurezza dei cittadini e dell'intero Paese. Un pensiero speciale a chi ha perso la vita in servizio, a cui va la nostra infinita riconoscenza. Il tema scelto per questa ricorrenza, 'Esserci sempre', ben esprime l'impegno della Polizia".