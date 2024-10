La Russa, dai dossieraggi si rassegnino a non trovare nulla

"Questa mania dei dossieraggi ne vogliamo parlare? Ai capigruppo ho detto, la scorsa settimana, 'mi chiedete ogni giorno di fare venire in aula Giorgia Meloni a riferire', ma nessuno mi sta chiedendo un approfondimento su questa storia dei dossieraggi, è vero che ormai ce n'è uno al giorno". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo con un saluto all'evento promosso da Fratelli d'Italia a Milano, 'Fra crescere insieme l'Italia', riferendosi all'inchiesta di Bari sui conti correnti spiati a politici e altre personalità. "In altri contesti sarebbe di una gravità inaudita questa cosa - ha aggiunto -. É l'idea che qualcuno rovisti tutto il giorno nelle nostre cose e questa volta bisogna interrogarsi". "Quando non si riesce, con le ragioni del consenso, a scardinare una realtà che gli italiani vogliono, allora si cercano altri rimedi - ha concluso -. Adesso la moda è questa, scava, scava e magari qualcosa troviamo, poi non trovano niente e si devono rassegnare".