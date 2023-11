La Russa, Crosetto?Non ho elementi, giudici a volte a gamba tesa

"Crosetto avrà più notizie di me. Per quello che so, registro il suo allarme. Se è teorico, e se riguarda il passato e la storia, lo condivido e lo capisco: la magistratura qualche volta è entrata a gamba tesa. Se guardo ai magistrati che volevano fare politica a colpi di sentenze capisco quello che dice" ma "se guardo al presente non ho elementi per aiutare". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa durante l'evento Italia Direzione Nord rispondendo a una domanda sulle parole del ministro Guido Crosetto sulla magistratura.