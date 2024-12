La Roma cade a Como, giallorossi ko 2-0

La Roma cade al Sinigaglia. Dopo le vittorie con Braga e Lecce i giallorossi perdono 2-0 in casa del Como che ritrova il successo dopo due mesi e mezzo. La partita si decide in pieno recupero grazie alle reti di Gabrielloni al 92' e di Nico Paz al 97'. I giallorossi sono al 12/o posto con 16 punti, a soli 2 punti dalla zona retrocessione. La Roma dovrà giocare tra 3 giorni contro la Sampdoria negli ottavi finale di Coppa Italia, mentre nel prossimo turno di campionato ospiteranno il Parma all' Olimpico.