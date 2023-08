La ricchezza mondiale cala per la prima volta dal 2008

Inflazione e apprezzamento del dollaro impoveriscono le famiglie che, a livello globale, hanno fatto registrare nel 2022 un calo della ricchezza, il primo dalla crisi 2008. A fare i conti è Credit Suisse: la ricchezza privata nel mondo è calata del 2,4%, mandando in fumo 11.300 miliardi. Il calo maggiore è per le famiglie in Nord America ed Europa. Nonostante l'impatto delle sanzioni, la Russia ha sperimentato invece un forte aumento con 56 nuovi milionari. A livello globale il numero di milionari è sceso di 3,5 milioni, a 59 milioni di persone. I Paperoni (l'1% della popolazione) hanno visto svanire buona parte delle loro fortune.