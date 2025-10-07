La Regione Puglia denuncia governo israeliano per Flotilla

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, "denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l'arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella missione di pace Global Sumud Flotilla. "La consumazione di atti di violenza a bordo di imbarcazioni italiane e in danno di concittadini inermi, arbitrariamente sequestrati e condotti in carceri israeliane, assieme al sequestro e successivo affondamento delle imbarcazioni - afferma Emiliano - configurano reati gravissimi che ledono valori e principi fondamentali dello Statuto della Regione che è persona offesa e danneggiata dalle azioni criminali del governo di Israele".

"In seguito alla diffusione a livello internazionale delle notizie riguardanti l'illegale sequestro e arresto da parte della forze armate israeliane di cittadini italiani - spiega in una nota la Regione Puglia - fra i quali almeno tre pugliesi, impegnati nella missione di pace denominata Global Sumud Flotilla, diretta a portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza su piccole barche battenti bandiera italiana in acque internazionali, la Giunta regionale ha oggi deciso di sporgere denuncia nei confronti del Governo israeliano".