La Procura di Milano ricorre in appello contro l'assoluzione dei militanti di estrema destra

La Procura di Milano ha presentato ricorso in appello contro la sentenza del 28 novembre con cui il Tribunale ha assolto "perché il fatto non sussiste" 23 militanti di estrema destra, identificati tra oltre mille partecipanti e imputati per manifestazione fascista, sulla base della legge Scelba, per aver risposto alla chiamata del "presente" e aver fatto saluti romani al corteo che si era tenuto, come ogni anno e che ci sarà anche oggi, il 29 aprile 2019 alla memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel '75. Il pm aveva chiesto 23 condanne tra i 2 e i 4 mesi.