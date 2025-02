La Polonia sostiene l'Ucraina ma non invierà truppe, dichiara Donald Tusk

La Polonia non invierà le sue truppe in Ucraina, e continuerà a sostenere il suo vicino contro la Russia, ha affermato oggi il primo ministro polacco prima di volare a Parigi per un incontro informale sull'Ucraina e la sicurezza europea. "La Polonia sosterrà l'Ucraina come ha fatto finora: a livello organizzativo, in base alle nostre capacità finanziarie, umanitarie e militari. Non abbiamo in programma di inviare soldati polacchi nel territorio ucraino", ha detto Donald Tusk ai giornalisti.