La Polonia introduce controlli ai confini con la Slovacchia

La Polonia ha deciso di ripristinare temporaneamente il controllo al confine con la Slovacchia. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Mariusz Kamiński, sottolineando che rispetto all'anno scorso l'immigrazione clandestina e il numero dei migranti individuati in Slovacchia sono aumentati di quasi il mille per cento. "In sole due settimane abbiamo individuato e arrestato 551 migranti illegali", ha detto Kaminski, citato dall'agenzia Pap. I controlli saranno introdotti a mezzanotte e dureranno per 10 giorni, ma è molto probabile che verranno prolungati, ha spiegato.