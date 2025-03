La polmonite del Papa sotto controllo, ma non ancora eliminata

La polmonite bilaterale di cui soffre il Papa è attualmente "sotto controllo", ma non si può dire che sia eliminata. Così come anche l'altra infezione da cui è affetto, quella polimicrobica. E' quanto riferisce la Sala stampa vaticana al 34/o giorno di ricovero del Pontefice al Policlinico Gemelli. Viene sottolineato che le analisi cliniche, come quelle del sangue, sono nella norma e stabili e che il Papa resta senza febbre. E anche la sospensione nella notte della ventilazione meccanica non invasiva è ritenuta un aspetto positivo. Tra gli elementi incoraggianti, il fatto che non ci sia una leucocitosi, cioè una crescita abnorme dei globuli bianchi. Vista la situazione, un nuovo bollettino medico non dovrebbe essere diffuso prima della prossima settimana.