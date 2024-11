La polizia israeliana è entrata nel Santuario di Eleona a Gerusalemme, che appartiene formalmente alla Francia, ed ha arrestato due gendarmi francesi. Sul posto si trovava in visita il ministro degli Esteri di Parigi Jean-Noel Barrot, che ha denunciato "una situazione inaccettabile". Per protesta il Quai d'Orsay ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore di Israele in Francia.