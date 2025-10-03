La polizia interviene allo scalo di Praga per sospetto di droni

La polizia ceca, in collaborazione con l'esercito, sta eseguendo interventi all'aeroporto Vaclav Havel di Praga-Ruzyne. Il motivo è una segnalazione anonima di droni in avvicinamento. La polizia ha sottolineato che la minaccia non è verificata, secondo quanto riferisce su X. A scopo preventivo sono stati schierati cecchini e protezione anti-droni. Secondo la polizia, la persona che ha chiamato parlava inglese di unità di droni di livello superiore.