Gaza, campo largo mutilato

Gaza, campo largo mutilato
La polizia interviene allo scalo di Praga per sospetto di droni
3 ott 2025
La polizia interviene allo scalo di Praga per sospetto di droni

Ricevuta una segnalazione anonima

La polizia ceca, in collaborazione con l'esercito, sta eseguendo interventi all'aeroporto Vaclav Havel di Praga-Ruzyne. Il motivo è una segnalazione anonima di droni in avvicinamento. La polizia ha sottolineato che la minaccia non è verificata, secondo quanto riferisce su X. A scopo preventivo sono stati schierati cecchini e protezione anti-droni. Secondo la polizia, la persona che ha chiamato parlava inglese di unità di droni di livello superiore.

