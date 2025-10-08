Mercoledì 8 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
8 ott 2025
La nuova Flotilla: 'Siamo stati attaccati in mare da Israele'

L'operazione sarebbe scattata 'a 120 miglia nautiche da Gaza'

Freedom Flotilla Coalition afferma che "a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione.

"Attualmente almeno due imbarcazioni sono state abbordate e la maggior parte delle dirette streaming sono state interrotte", si legge sui canali social della nuova flottiglia. "L'esercito sta cercando di deviare" la nostra rotta, viene aggiunto.

Media dello Stato ebraico avevano precedentemente affermato che le Forze di difesa israeliane (Idf) si stavano preparando a intervenire contro la spedizione.

FlotillaGaza