La vincitrice iraniana del Premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, incarcerata dal novembre 2021, è stata rilasciata per tre settimane per motivi medici. Lo riferiscono i suoi legali su X. "Sulla base del parere del medico legale, la procura di Teheran ha sospeso per tre settimane l'esecuzione della condanna di Narges Mohammadi e lei è stata rilasciata dal carcere", ha detto il suo avvocato Mostafa Nili.