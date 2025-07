La musica italiana regina delle classifiche 2025, domina Sanremo

La musica italiana regina delle classifiche del primo semestre 2025 (week 1-26/2025), in base alle Top of the Music by Fimi/GfK. Nella classifica Album (fisico + download + streaming free & premium) svetta Olly con Tutta vita, seguito da Santana Money Gang di Sfera Ebbasta & Shiva. Chiude il podio il fenomeno internazionale Bad Bunny con Debí tirar más fotos, unico titolo straniero nelle prime 25 posizioni di una classifica sempre più diversificata nei generi musicali.

È ancora Olly al timone di un'altra chart, quella dei Singoli (download + streaming free & premium + video streaming), dominata da Balorda nostalgia e in scia con il repertorio di Sanremo: conquistano infatti la seconda posizione Giorgia con La cura per me e la terza Achille Lauro con Incoscienti giovani.

È invece interamente a dominio urban la chart fisica Vinili, Cd e Musicassette, che vede al primo posto Santana Money Gang di Sfera Ebbasta & Shiva, Ranch di Salmo al secondo posto ed È finita la pace di Marracash in terza posizione. Si tratta di una classifica che per la prima volta è maggiormente orientata al repertorio contemporaneo, lasciando spazi residuali ai titoli di catalogo legacy - prerogativa, invece, dell'ormai dismessa chart Vinili attiva fino a un paio di anni fa.

È inequivocabilmente guidato dallo streaming (+7,1%) questo primo semestre del 2025, che vede in particolare crescere i volumi del segmento premium del 15% e che sfiora la cifra record dei 50 miliardi di stream (free + premium) totalizzati. In linea con il dato annuale del 2024, è molto lieve invece la flessione del fisico, che segna -2% ma che vede crescere l'ormai intramontabile vinile del 10%.

In termini di award, infine, si registra un totale di 223 certificazioni assegnate tra oro, platino e multiplatino, di cui 174 Album, 2 Compilation e 47 Singoli: è l'esito del raddoppiamento delle soglie dei Singoli avviato a inizio anno, un adeguamento dei parametri di rilevazione al costante mutamento del mercato.