"Grazie mille, non ho parole. È un piacere enorme essere qui in Italia". La pediatra Alaa al-Najjar, mamma di Adam, l'unico bimbo tra 10 fratelli sopravvissuto a un raid israeliano, lo ha detto sull'aereo atterrato in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani l'ha accolta dicendole "benvenuta in Italia, siamo contenti di averti qui".