La maggioranza dei tedeschi è favorevole alla leva obbligatoria

La maggioranza dei tedeschi è favorevole alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio. Lo rileva un sondaggio dell'istituto YouGov condotto per l'agenzia di stampa tedesca Dpa: il 54% degli intervistati si è espresso a favore del ritorno al servizio militare obbligatorio nell'esercito tedesco. Tuttavia, se tra gli ultrasettantenni la percentuale di favorevoli alla leva obbligatoria è del 66%, nella fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni solo un terzo (35%) è favorevole.

Il 36% degli intervistati è favorevole al servizio militare obbligatorio sia per gli uomini che per le donne, mentre il 18% ritiene che, come in passato, solo gli uomini dovrebbero essere obbligati a prestare servizio. Solo il 40% ritiene invece che il servizio militare debba rimanere volontario. Il 6% non ha fornito alcuna indicazione.

La leva obbligatoria è stata abolita in Germania nel 2011, per ora l'accordo di coalizione tra Cdu-Csu e Spd prevede di puntare ancora sulla volontarietà, ma secondo molti osservatori sarà necessario tornare alla leva obbligatoria per riuscire a disporre degli effettivi necessari alle nuove esigenze della Bundeswehr, l'esercito federale.