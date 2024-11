La madre di Sharif, mio figlio sta male. Aiutatemi

"Sono molto preoccupata perché mio figlio sta male. Aiutatemi, lui ha bisogno di me e io di lui. Non so cosa fare": è l'appello della madre di Elanain Sharif, il quarantaquattrenne fermato in Egitto. Diffuso attraverso l'ANSA dal legale della famiglia, l'avvocato Alessandro Russo. "E' stato messo in carcere appena siamo arrivati in aeroporto" spiega la madre dall'Egitto. "Non posso sapere come sta - ha aggiunto - perché non riesco a parlarci e sono molto preoccupata". La donna ha spiegato che il "figlio ha subito tre interventi alla schiena, l'ultimo 30 giorni fa a Londra".