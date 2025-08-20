Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
20 ago 2025
La madre di Marah,'simbolo della sofferenza della Palestina'

Funerali vicino a Pisa. 'Lei resta sepolta qui. Io torno a Gaza"

Funerali vicino a Pisa. 'Lei resta sepolta qui. Io torno a Gaza"

Funerali vicino a Pisa. 'Lei resta sepolta qui. Io torno a Gaza"

"Mia figlia e la sua morte rappresentano il simbolo delle sofferenza della Palestina e di tutti i palestinesi. Vi ringrazio per questa vicinanza. Marah riposerà qui per sempre ma io voglio tornare nella mia terra e rientrerò a Gaza". Lo ha detto Nabila, la madre di Marah Abu Zhuri, la 20enne palestinese malnutrita morta a Pisa dopo un'evacuazione sanitaria durante la cerimonia funebre della figlia promossa dal Comune di San Giuliano Terne che ospiterà per sempre le spoglie della giovane nel cimitero di Pontasserchio.

Al funerale oltre 400 persone tra cui rappresentanti politici regionali e locali. C'era anche il presidente della Toscana Eugenio Giani.

