La madre di Marah,'simbolo della sofferenza della Palestina'

"Mia figlia e la sua morte rappresentano il simbolo delle sofferenza della Palestina e di tutti i palestinesi. Vi ringrazio per questa vicinanza. Marah riposerà qui per sempre ma io voglio tornare nella mia terra e rientrerò a Gaza". Lo ha detto Nabila, la madre di Marah Abu Zhuri, la 20enne palestinese malnutrita morta a Pisa dopo un'evacuazione sanitaria durante la cerimonia funebre della figlia promossa dal Comune di San Giuliano Terne che ospiterà per sempre le spoglie della giovane nel cimitero di Pontasserchio.

Al funerale oltre 400 persone tra cui rappresentanti politici regionali e locali. C'era anche il presidente della Toscana Eugenio Giani.