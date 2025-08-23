Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piante velenoseCorea del Nord UcrainaUcraina RussiaBimbo caduto da autoPensione a 64 anni
Acquista il giornale
Ultima oraLa Luna sulla Costa dei Trabocchi è 'foto del giorno' Nasa
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. La Luna sulla Costa dei Trabocchi è 'foto del giorno' Nasa

La Luna sulla Costa dei Trabocchi è 'foto del giorno' Nasa

Lo scatto di Marco Bellelli sul sito dell'agenzia spaziale

Lo scatto di Marco Bellelli sul sito dell'agenzia spaziale

Lo scatto di Marco Bellelli sul sito dell'agenzia spaziale

La Luna piena nella rete. Questo il titolo della suggestiva foto che la Nasa ha scelto come 'foto astronomica del giorno' e pubblicata sul sito ufficiale dell'agenzia spaziale statunitense. Lo scatto immortala la rete da pesca del Trabocco di Punta Tufano, nel Chietino, che raccoglie al suo interno la luna purpurea che sorge sul mare. L'immagine, realizzata lo scorso 9 agosto e pubblicata oggi dalla Nasa, porta la firma di Marco Bellelli, medico di Lanciano con la passione per la foto e l'astronomia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AstronomiaNASA