La Lituania chiude la frontiera con la Bielorussia

La Lituania ha chiuso a tempo indeterminato i suoi valichi di frontiera con la Bielorussia, dopo che palloni aerostatici hanno violato il suo spazio aereo per la terza notte consecutiva. Lo hanno comunicato funzionari di Vilnius, citati dai media locali.

L'aeroporto internazionale della capitale lituana ha temporaneamente sospeso le operazioni per diverse ore a causa di uno o più palloni che volavano in direzione dello scalo. I valichi di frontiera con la Bielorussia sono stati chiusi a "tempo indeterminato" in risposta all'ultimo incidente, ha annunciato il Centro nazionale di gestione delle crisi (Nkvc) della Lituania.