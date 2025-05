La Lega ribadisce l'impegno contro le infiltrazioni mafiose per il Ponte sullo Stretto

"La posizione della maggioranza, che conferma l'impegno a contrastare le infiltrazioni criminali in vista di un'opera rilevante come il Ponte sullo Stretto, va nella direzione di garantire al massimo la legalità: la lotta alla mafia è un obiettivo irrinunciabile per tutti e le soluzioni saranno adottate anche raccogliendo i preziosi suggerimenti del Quirinale. Nessuno intende venire meno alla piena collaborazione istituzionale". Così fonti della Lega.