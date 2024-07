La gauche mette in guardia Macron sulla conferma di Attal

Le quattro formazioni politiche del Nuovo Fronte Popolare mettono "solennemente" in guardia il presidente francese Emmanuel Macron da "qualsiasi tentativo di deviazione delle istituzioni" con il mantenimento prolungato del premier Gabriel Attal a Matignon. In un comunicato diffuso oggi, l'alleanza della sinistra arrivata in testa alle legislative aggiunge che se Macron "persiste", sarà "un tradimento dello spirito della nostra costituzione e un colpo di mano democratico al quale ci opporremo con tutte le forze".