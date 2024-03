La folla fuori dalla chiesa, 'la Russia sarà libera'

Mentre la bara di Alexei Navalny veniva portata fuori dalla chiesa, a Mosca, al termine del funerale, alcune persone tra la folla gettavano fiori sul carro funebre e gridavano 'La Russia sarà libera!'. Altri chiedevano 'niente guerra!' e alcuni hanno gridato 'assassini'. Lo riporta la Bbc. Il servizio funebre di Alexei Navalny in chiesa è terminato e la bara è ora in viaggio verso il cimitero: lo ha riferito l'amico e collaboratore Ivan Zhdanov sui social media, come riporta la Bbc. Zhdanov ha incoraggiato le persone ad iniziare a camminare verso il cimitero, che dista circa 30 minuti a piedi dalla chiesa dell'Icona della Madre di Dio.