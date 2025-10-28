La figlia di Brigitte Macron attesa come testimone al processo

Seconda giornata oggi in tribunale a Parigi per il processo intentato dalla première dame di Francia, Brigitte Macron, a una decina di persone, accusate di molestie online. La moglie di Emmanuel Macron è da diversi anni nel mirino di un'ondata di fake news secondo le quali sarebbe stata un uomo prima di una transizione di genere. Attesa sul banco dei testimoni - convocata dall'avvocato della première dame - Tiphaine Auzière, figlia di Brigitte, che anche oggi sarà invece assente al processo.

La moglie di Macron ha riferito agli inquirenti che la campagna di fake news sul suo genere ha avuto "un fortissimo impatto" su di lei e sulla sua famiglia, precisando che i suoi nipoti avevano sentito dire che "la loro nonna è un uomo".

Per la fine di questa seconda giornata sono attese le richieste dell'accusa nei confronti dei 10 imputati, fra i quali una medium e un noto pubblicitario.