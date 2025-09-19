Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Miracolo San GennaroTim Burton Monica BellucciStudentessa spagnola investitaPrevisioni meteoIsraele Gaza
Acquista il giornale
Ultima ora'La Difesa avrà esperti per attacchi cyber', arriva il ddl
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. 'La Difesa avrà esperti per attacchi cyber', arriva il ddl

'La Difesa avrà esperti per attacchi cyber', arriva il ddl

Militari e tecnici esterni potranno intervenire in guerra ibrida

Militari e tecnici esterni potranno intervenire in guerra ibrida

Militari e tecnici esterni potranno intervenire in guerra ibrida

È stato presentato alla Camera un ddl che rafforza il ruolo delle Forze Armate nello spazio cyber. Il documento, presentato ieri dal presidente della commissione Difesa Nino Minardo, aggiorna le norme vigenti riconoscendo alla Difesa la possibilità di intervenire nel cyberspazio anche in tempo di pace e al di fuori di scenari di guerra tradizionale, per proteggere istituzioni, infrastrutture critiche e cittadini. La proposta prevede anche corsi di formazione cyber defence per i militari e la possibilità di ricorrere al supporto di competenze tecniche esterne altamente specializzate, sempre sotto il controllo istituzionale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata