'La Difesa avrà esperti per attacchi cyber', arriva il ddl

È stato presentato alla Camera un ddl che rafforza il ruolo delle Forze Armate nello spazio cyber. Il documento, presentato ieri dal presidente della commissione Difesa Nino Minardo, aggiorna le norme vigenti riconoscendo alla Difesa la possibilità di intervenire nel cyberspazio anche in tempo di pace e al di fuori di scenari di guerra tradizionale, per proteggere istituzioni, infrastrutture critiche e cittadini. La proposta prevede anche corsi di formazione cyber defence per i militari e la possibilità di ricorrere al supporto di competenze tecniche esterne altamente specializzate, sempre sotto il controllo istituzionale.