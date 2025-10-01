La Croce Rossa sospende l'attività a Gaza City

La Croce Rossa ha dichiarato che l'intensificarsi delle operazioni militari a Gaza City la costringono a sospendere temporaneamente le sue attività, avvertendo che "decine di migliaia di persone affrontano condizioni umanitarie strazianti".

"L'intensificazione delle operazioni militari a Gaza City ha costretto il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) a sospendere temporaneamente le operazioni presso il suo ufficio di Gaza City e a trasferire il personale negli uffici del CICR nel sud di Gaza per garantire la sicurezza del personale e la continuità operativa", ha affermato in una nota.