Martedì 30 Settembre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
1 ott 2025
La Croce Rossa sospende l'attività a Gaza City

Trasferito personale nel sud della Striscia

La Croce Rossa ha dichiarato che l'intensificarsi delle operazioni militari a Gaza City la costringono a sospendere temporaneamente le sue attività, avvertendo che "decine di migliaia di persone affrontano condizioni umanitarie strazianti".

"L'intensificazione delle operazioni militari a Gaza City ha costretto il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) a sospendere temporaneamente le operazioni presso il suo ufficio di Gaza City e a trasferire il personale negli uffici del CICR nel sud di Gaza per garantire la sicurezza del personale e la continuità operativa", ha affermato in una nota.

