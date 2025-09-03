La criptovaluta rende a Trump e ai figli 5 miliardi

Il token crittografico sostenuto dalla famiglia Trump ha iniziato a essere quotato in borsa, conferendo alle partecipazioni detenute dal presidente e dai suoi figli un valore di circa 5 miliardi di dollari. I Trump hanno lanciato la società di criptovalute World Liberty Financial (Wlfi) nel bel mezzo dell'ultima campagna presidenziale, sollevando interrogativi su potenziali conflitti di interesse, trattandosi di un settore che avrebbe dovuto regolamentare. Trump stesso detiene circa 15,75 miliardi di token Wlfi per un valore di oltre 3,4 miliardi di dollari, rendendo le criptovalute la fonte più significativa della sua fortuna.