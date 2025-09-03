Lunedì 1 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funicolare LisbonaParata PechinoSanremo RaiSigonellaArmi CinaItalia volley
Acquista il giornale
Ultima oraLa criptovaluta rende a Trump e ai figli 5 miliardi
3 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. La criptovaluta rende a Trump e ai figli 5 miliardi

La criptovaluta rende a Trump e ai figli 5 miliardi

Ritornano interrogativi sui potenziali conflitti di interesse

Ritornano interrogativi sui potenziali conflitti di interesse

Ritornano interrogativi sui potenziali conflitti di interesse

Il token crittografico sostenuto dalla famiglia Trump ha iniziato a essere quotato in borsa, conferendo alle partecipazioni detenute dal presidente e dai suoi figli un valore di circa 5 miliardi di dollari. I Trump hanno lanciato la società di criptovalute World Liberty Financial (Wlfi) nel bel mezzo dell'ultima campagna presidenziale, sollevando interrogativi su potenziali conflitti di interesse, trattandosi di un settore che avrebbe dovuto regolamentare. Trump stesso detiene circa 15,75 miliardi di token Wlfi per un valore di oltre 3,4 miliardi di dollari, rendendo le criptovalute la fonte più significativa della sua fortuna.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa