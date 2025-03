La navetta Crew Dragon Freedom si è sganciata dalla Stazione spaziale internazionale per iniziare il suo viaggio verso la Terra. A bordo gli astronauti americani Suni Williams e Butch Wilmore, arrivati sull'Iss a giugno 2024 con la Starliner della Boeing e rimasti bloccati per 9 mesi per i problemi tecnici della navetta. L'ammaraggio è previsto stasera e segnerà la conclusione della missione Crew 9.