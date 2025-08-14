Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell'unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell'unità
14 ago 2025
La crescita economica in Gb rallenta, +0,3% nel trimestre

Il Pil britannico è cresciuto dello 0,3% nel trimestre fra aprile e giugno: lo certifica il dato ufficiale diffuso oggi dall'Office for National Statistics (Ons). Il dato è migliore rispetto alle ultime stime attese dello 0,1, ma indica un rallentamento rispetto allo 0,7 dei tre mesi precedenti, e non conferma il primato allora rivendicato fra le economie del Paese del G7. Un rallentamento evidenziato dai media come motivo di preoccupazione in più per il governo laburista di Keir Starmer.

