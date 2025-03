La Cpi sotto attacco: Russia e USA minacciano la sua sopravvivenza

La Corte penale internazionale è stata attaccata da attori fondamentali. Diversi funzionari rappresentanti eletti, me compresa, sono oggetto di mandato d'arresto della Russia per il lavoro svolto in Ucraina. E nel 2023 la Corte è stata bersaglio di un attacco informatico sofisticato con il chiaro obiettivo di effettuare azioni di spionaggio. Oggi la Corte sta affrontando una minaccia esistenziale da parte degli Stati Uniti sotto forma di sanzioni.

Così Tomoko Akane, presidente della Cpi, in audizione all'Eurocamera. "Mi presento oggi davanti a voi perché la Corte ha bisogno del sostegno dell'Ue per sopravvivere", ha aggiunto.