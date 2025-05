La Commissione Ue pianifica il divieto totale di importazione di gas russo entro il 2027

Divieto di importazione di gas russo sul mercato spot e nei contratti a lungo termine, piani nazionali per coordinare l'azione dei Ventisette e norme più rigide per le aziende: lo prevede la 'Roadmap per porre fine alle importazioni di energia russa' della Commissione Ue. Promette per il mese prossimo proposte legislative per abbattere anche le ultime forniture energetiche entro fine 2027, annuncia il divieto da fine 2025 delle importazioni di gas russo in tutti i contratti spot, nuovi ed esistenti, e da fine 2027 per i contratti a lungo termine. Nel 2024 l'Ue ha importato 52 metri cubi di gas russo: 32 con gasdotti e 20 con Gnl.