La Commissione Europea rivede gli aiuti di Stato per l'edilizia abitativa

La Commissione vuole rivedere le regole sugli aiuti di Stato per migliorare l'accesso all'edilizia abitativa a prezzi accessibili. Sulla proposta avvia così una consultazione pubblica, fino a fine luglio. Le attuali norme, spiega, permettono di sostenere l'edilizia sociale per i più svantaggiati senza limiti di compensazione, ma non sono sufficienti a fronteggiare le sfide legate all'accessibilità della casa, che riguardano ormai fasce più ampie della popolazione, specie nelle aree urbane. Le modifiche proposte riguardano la flessibilità, definizioni e regole attuali e il maggior coinvolgimento di cittadini, enti e autorità.