La Commissione europea propone nuovi termini per vini a bassa gradazione

La Commissione europea vuole rendere più "attraenti e familiari" le denominazioni dei vini a bassa gradazione o analcolici, proponendo termini come "alcol free", "0,0%" o "alcol light". L'obiettivo è promuovere un segmento in forte crescita e considerato promettente soprattutto nei mercati del Nord Africa e dei Paesi arabi.

La proposta rientra nel nuovo pacchetto di misure adottato dall'esecutivo Ue per sostenere il settore vitivinicolo. Svelate anche le principali misure che la Commissione europea propone di mettere in campo per alleviare la crisi del settore vitivinicolo in Europa, stretto tra la riduzione dei consumi e della domanda, la minaccia del cambiamento climatico che rende 'fluttuanti' le produzioni annuali, e i dazi di Donald Trump.

Prevede più flessibilità ai governi sulle autorizzazioni degli impianti di vite, misure di controllo della produzione, più coperture finanziarie dall'Ue contro i rischi climatici e promozione dell'enoturismo. Il pacchetto presentato da Bruxelles dà seguito alle raccomandazioni del gruppo di alto livello Ue sul vino lanciato lo scorso anno.