La Commissione europea critica l'aumento dei dazi USA sull'acciaio

La Commissione europea esprime "profondo rammarico per l'aumento annunciato dei dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio dal 25% al 50%". "Questa decisione - riferisce un portavoce dell'esecutivo Ue - aggiunge ulteriore incertezza all'economia globale e aumenta i costi per i consumatori e le imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. L'aumento dei dazi mina inoltre gli sforzi in corso per raggiungere una soluzione negoziata" con gli Stati Uniti per scongiurare una guerra commerciale.