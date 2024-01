La Colombia chiede aiuto internazionale per l'emergenza incendi

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha ordinato l'attivazione dei protocolli per la richiesta di aiuto internazionale per fronteggiare l'emergenza degli incendi boschivi nel Paese. "Tutti mezzi dell'aeronautica vengono utilizzati per spegnere gli incendi in decine di aree del Paese, ma l'Ideam (Istituto di idrologia, meteorologia e studi ambientali) prevede che la crisi di caldo si estenderà a tutto febbraio e parte di marzo. Per questo motivo ho disposto l'attivazione di protocolli di aiuto internazionale", ha scritto Petro sul suo profilo ufficiale X. Secondo il ministero dell'Ambiente, sono 952 i comuni in allarme per i roghi, di cui 586 in allerta rossa.