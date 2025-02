La Cina si oppone al trasferimento forzato a Gaza proposto da Trump

La Cina "si oppone al trasferimento forzato che ha per obiettivo la popolazione di Gaza". E' quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian sulla proposta del presidente americano Donald Trump relativa alla presa del controllo da parte degli Usa della Striscia di Gaza. Pechino spera che "tutte le parti prendano in considerazione il cessate il fuoco e la governance post-conflitto come un'opportunità per riportare la questione palestinese sulla strada giusta dell'accordo politico basato sulla soluzione dei due Stati", ha aggiunto Lin, nel corso del briefing quotidiano.