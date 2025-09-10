Mercoledì 10 Settembre 2025
RICCARDO BRIZZI
Ultima oraLa Cina condanna 'con forza' l'attacco di Israele in Qatar
10 set 2025
Rischio escalation e minacce a negoziati su cessate fuoco a Gaza

La Cina condanna "con forza" l'attacco di Israele in Qatar contro i vertici di Hamas. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, secondo cui Pechino "si oppone con forza alla violazione della sovranità territoriale e alla sovranità nazionale del Qatar". La Cina "è profondamente preoccupata che l'attacco possa aumentare le tensioni regionali. Esprimiamo disappunto verso le azioni di alcune parti che minacciano i negoziati sul cessate il fuoco a Gaza", ha aggiunto Lin nel briefing quotidiano.

