La Casa Bianca ha pubblicato sul suo account Instagram un'immagine di Donald Trump vestito da Superman, accompagnata dalle parole "Verità", "Giustizia" e dalla frase "The American Way". Il post mostra il tycoon vestito con il leggendario costume da supereroe e una didascalia che recita: "Il simbolo della speranza". In precedenza erano apparse le foto di Trump vestito da Papa e da guerriero Jedi.