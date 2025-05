La Casa Bianca critica Harvard: causa priva di merito sulla revoca degli studenti stranieri

La portavoce della Casa Bianca, Abigail Jackson, ha definito "priva di merito" la causa presentata oggi da Harvard per bloccare la revoca dell'ammissione degli studenti stranieri. "Se solo a Harvard importasse altrettanto porre fine al flagello degli agitatori anti-americani, antisemiti e filo-terroristi presenti nel loro campus, non si troverebbe in questa situazione", ha detto Jackson secondo cui "Harvard dovrebbe impiegare il proprio tempo e le proprie risorse per creare un ambiente universitario sicuro, invece di intentare cause prive di merito".