La Casa Bianca chiede alla Corte Suprema nuove leggi per le deportazioni dei migranti

La Casa Bianca insiste sulle deportazioni di migranti. Secondo la Cnn, infatti, l'amministrazione avrebbe chiesto alla Corte Suprema l'autorizzazione alle espulsioni con altri leggi che non siano la controversa Alien Enemies Act del 1798 sulla quale il massimo tribunale americano ha messo un veto ieri. Il braccio di ferro tra Donald Trump e i giudici va avanti da settimane. L'8 aprile la Corte Suprema ha autorizzato l'amministrazione ad usare la legge di guerra precisando, tuttavia, che i migranti devono ricevere una notifica e devono avere la possibilità di far riesaminare il loro caso in un giusto processo. Ieri, invece, il massimo tribunale ha bloccato le deportazioni in seguito ad una denuncia dell'associazione American Civil Liberties Union nella quale si sottolineava che uno dei migranti da espellere non aveva ricevuto la notifica e a nessuno di loro era stato spiegato che avrebbero potuto fare appello.