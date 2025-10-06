La borsa Parigi scivola dopo dimissioni di Lecornu, -1,75%

Scivola la borsa di Parigi dopo le dimissioni del primo ministro Sebastien Lecornue, accettate dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron. L'indice Cac 40 cede l'1,75% a 7.938 punti e lo spread tra Italia e Francia è negativo per 4,2 punti, con il rendimento annuo italiani in rialzo di 4,3 punti al 3,55% e quello francese di 8 punti al 3,59%.

Tra i titoli più colpiti i bancari SocGen (-5,61%), Bnp (-4,45%) e Credit Agricole (-4,43%). Sotto pressione anche l'assicurativo Axa (-3,37%) e il colosso della distribuzione Carrefour (-2,6%).