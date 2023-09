La bolletta del gas sale ad agosto, +2,3%

In aumento la bolletta del gas per la famiglia tipo in tutela, cioè che ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui, per i consumi di agosto 2023: sale del 2,3% rispetto a luglio. Lo comunica l'Arera spiegando che "l'aggiornamento complessivo per l'utente tipo", per i consumi del mese di agosto rispetto al mese precedente, "è determinato interamente dall'aumento della spesa per la materia gas naturale, +2,3%". Rimangono "invariati" gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura, aggiunge l'Authority. Per il mese di agosto il prezzo della sola materia prima gas (Cmem), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 33,21 a megawattora. La spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (settembre 2022 - agosto 2023) è di 1.472 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 12,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (settembre 2021 - agosto 2022), spiega ancora Arera.