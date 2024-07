La banca del Giappone aumenta i tassi allo 0,25%

La Banca del Giappone (BoJ) decide un aumento dei tassi di interesse, dando il via alla normalizzazione della politica monetaria ultra espansiva, in attesa di ulteriori segnali di ripresa dai consumi. Al termine della riunione di due giorni il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda decide di un rialzo dei tassi a breve allo 0,25%, da una fascia compresa tra lo zero e lo 0,1%, in linea con le stime degli analisti, e dimezza contemporaneamente il massiccio piano di acquisto delle obbligazioni statali. L'istituto ha messo in guardia sui rischi inflattivi, dovuti ai più alti costi dei beni importati, rivedendo al rialzo le previsioni sull'inflazione per l'anno fiscale 2025 al 2,1% dall'1,9%. Il valore degli acquisti di obbligazioni effettuati su base mensile, tra cui i fondi negoziati di investimento (Etf), passerà gradualmente a 3.000 miliardi di yen (18 miliardi euro), dai precedenti 6.000 miliardi, a partire dal trimestre gennaio-marzo 2026.