La Banca centrale sudcoreana taglia i tassi al 2,5% per stimolare l'economia

La Banca centrale sudcoreana (Bok) taglia i tassi di riferimento dello 0,25%, al 2,5%, a soli cinque giorni dalle elezioni presidenziali del 3 giugno, negli sforzi per rilanciare una crescita economica stagnante alle prese con consumi deboli e incertezze legate alla dazi Usa del presidente Donald Trump. Allo stesso tempo, la Bok dimezza anche le sue stime di Pil per il 2025 allo 0,8%, contro l'1,5% di febbraio, a rimarcare il peggioramento della congiuntura.

Il taglio sui tassi è il quarto intervento (tutti da 25 punti base) da ottobre del 2024, quando la Banca centrale decise il suo primo allentamento monetario da agosto del 2021. "Malgrado persistano le preoccupazioni sulla crescita del debito delle famiglie e sull'aumento della volatilità dei mercati valutari, si prevede che il tasso di crescita economica diminuirà considerevolmente", ha riferito la nota della Bok. Pertanto, il taglio dei tassi è stato "ritenuto opportuno" per mitigare "la pressione al ribasso sull'economia". La tempistica e il ritmo di eventuali ulteriori limature dei tassi saranno adeguati "in base ai negoziati tariffari in corso tra gli Stati Uniti e le principali economie, ai cambiamenti nelle politiche monetarie delle principali economie e all'evoluzione dei rischi geopolitici".

Quanto alle proiezioni sul Pil del 2025, il dato rettificato è al di sotto del tasso di crescita potenziale stimato, pari al 2%, che ipotizza il ritmo massimo a cui l'economia può espandersi senza innescare i pericolosi rischi di inflazione.