Venerdì 19 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump PutinBimbo caduto a GenovaRiforma giustiziaIsraele GazaJimmy Kimmel
Acquista il giornale
Ultima oraLa Banca centrale del Giappone lascia i tassi invariati
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. La Banca centrale del Giappone lascia i tassi invariati

La Banca centrale del Giappone lascia i tassi invariati

Costo del denaro allo 0,50%, nessun cambiamento da gennaio

La Banca del Giappone (Boj) lascia invariati i tassi di riferimento allo 0,50%, in linea con le aspettative degli analisti. Il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda si è espresso nuovamente a favore del mantenimento dello status quo per la quinta riunione consecutiva, con l'ultimo aumento del costo del denaro avvenuto a gennaio, nell'ambito degli sforzi volti a normalizzare la politica monetaria ultra-espansiva adottata dall'istituto negli ultimi 10 anni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata