La Banca centrale del Giappone lascia i tassi invariati

La Banca del Giappone (Boj) lascia invariati i tassi di riferimento allo 0,50%, in linea con le aspettative degli analisti. Il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda si è espresso nuovamente a favore del mantenimento dello status quo per la quinta riunione consecutiva, con l'ultimo aumento del costo del denaro avvenuto a gennaio, nell'ambito degli sforzi volti a normalizzare la politica monetaria ultra-espansiva adottata dall'istituto negli ultimi 10 anni.
