l Papa ai vescovi, 'gli abusi del clero vanno affrontati'

I comportamenti inappropriati da parte del clero "non possono essere messi in un cassetto, vanno affrontati, con senso di misericordia e vera giustizia, verso le vittime e verso gli accusati". Lo ha detto Papa Leone parlando ai nuovi vescovi, nel discorso a porte chiuse di ieri del quale la sala stampa diffonde oggi degli stralci.

Nel colloquio con i vescovi di recente nomina il Papa ha affrontato diversi temi, dalla pace all'ambiente, dalla formazione nei seminari al ruolo dei laici.

Tra le questioni, rispondendo alle domande, il Papa ha invitato alla cautela nell'uso dei social, dove il rischio è che "ognuno si senta autorizzato a dire quello che vuole, anche cose false" e ha aggiunto che "ci sono momenti in cui raggiungere la verità è doloroso", ma necessario. In tal senso è utile lasciarsi aiutare da professionisti nella comunicazione, persone preparate in questo senso, sintetizzando così il suo pensiero a riguardo: "Calma, una buona testa, e l'aiuto di un professionista".