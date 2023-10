L. Fontana, garantire sicurezza sul lavoro è priorità assoluta

"In occasione della 73ma giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, rinnovo le espressioni di vicinanza alle famiglie che piangono la scomparsa di un proprio caro. Garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi in cui operano è una priorità assoluta e inderogabile. Essa sollecita l'urgenza di una maggiore capillarità dei controlli, del sostegno alla formazione e della diffusione della cultura della prevenzione. Ogni morte sul lavoro rappresenta una sconfitta per il nostro Stato di diritto e una tragedia che investe l'intera comunità". Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.